Parma si sveglia sotto un forte temporale | disagi in città

Parma si è svegliata con la pioggia e un temporale di grandi proporzioni. Si registrano alcuni disagi in città.Oggi i cieli saranno dunque molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, secondo le previsioni di 3bmeteo, assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

