Parma presente per L’ultimo giorno di Gaza

La giunta comunale ha aderito all’iniziativa nazionale «L’ultimo giorno di Gaza», un momento simbolico promosso per richiamare l’attenzione sull’emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. Ieri sera, in Piazza, le campane del Palazzo del Governatore hanno suonato per due minuti. Un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - giorno - parma - presente

Ultimo giorno di Gaza, cos’è l’iniziativa social in sostegno del popolo palestinese - Oggi, 9 maggio, è la Giornata dell’Europa, in cui si celebrano la pace e l’unità nel Vecchio Continente.

"L’Ultimo Giorno di Gaza", sit-in e performance in piazza San Giorgio - Venerdì 9 maggio, ore 18,30, le strade di Reggio Calabria saranno attraversate da un’azione collettiva di protesta e testimonianza intitolata "L’Ultimo Giorno di Gaza", in adesione all’iniziativa nazionale omonima; un sit-in/performance ispirato anche alle manifestazioni creative nel mondo contro.

Massacro a Gaza, piĂą di cento morti in un solo giorno - Israele si sta abbattendo su Gaza con una violenza che non lascia scampo, seminando morte e dolore, in un bagno di sangue che non basterĂ il tempo ad asciugare.

Avete scelto quali saranno le vostre Letture ad Alta Voce per Venerdì 18 luglio alle ore 18:00 Ricordate la nostra Sfida all’ultimo libro: l’invasione dei librai per un giorno alla Libreria Diari di Bordo - Libri Per Viaggiare di #Parma In occasione dell’inco Vai su Facebook

Parma presente per «L’ultimo giorno di Gaza»; Reading, musica classica e biciclette per Gaza: la mobilitazione dal basso in Emilia-Romagna; Eccezionale partecipazione a “L’ultimo giorno di Gaza”, ieri a Rimini.

Un giorno di speranza, forse, per Gaza - Ma Israele non ha chiarito per quanto tempo dureranno gli stop ai combattimenti e i pacchi lanciati dagli ... corriere.it scrive

Da Parma a Gaza e ritorno. Majed: “Io e mia moglie incinta rimasti senza cibo tra bombe e cecchini” - L’uomo, che era arrivato in Italia da rifugiato, era tornato in Palestina poco prima dello scoppio del conflitto. Segnala bologna.repubblica.it