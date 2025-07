Parma presente per L’ultimo giorno di Gaza

La giunta comunale ha aderito all’iniziativa nazionale «L’ultimo giorno di Gaza», un momento simbolico promosso per richiamare l’attenzione sull’emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. Ieri sera, in Piazza, le campane del Palazzo del Governatore hanno suonato per due minuti. Un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - giorno - parma - presente

Ultimo giorno di Gaza, cos’è l’iniziativa social in sostegno del popolo palestinese - Oggi, 9 maggio, è la Giornata dell’Europa, in cui si celebrano la pace e l’unità nel Vecchio Continente.

"L’Ultimo Giorno di Gaza", sit-in e performance in piazza San Giorgio - Venerdì 9 maggio, ore 18,30, le strade di Reggio Calabria saranno attraversate da un’azione collettiva di protesta e testimonianza intitolata "L’Ultimo Giorno di Gaza", in adesione all’iniziativa nazionale omonima; un sit-in/performance ispirato anche alle manifestazioni creative nel mondo contro.

Massacro a Gaza, piĂą di cento morti in un solo giorno - Israele si sta abbattendo su Gaza con una violenza che non lascia scampo, seminando morte e dolore, in un bagno di sangue che non basterĂ il tempo ad asciugare.

«Non è il caso che venga fuori uno scandalo sui giornali, no? Per il tuo matrimonio, per la tua immagine, per il tuo presente e futuro lavoro. Altro che don Matteo... ho dei contenuti fra te e Martina che ti farebbero molto male. Capisci tutto questo che diventa d Vai su Facebook

Parma presente per «L’ultimo giorno di Gaza»; Campane e sirene per Gaza: protesta in tutta Italia per rompere il muro di silenzio sul massacro del popolo…; Reading, musica classica e biciclette per Gaza: la mobilitazione dal basso in Emilia-Romagna.

Gaza, almeno 47 feriti nel primo giorno di distribuzione degli aiuti - Alcuni dei presenti sul posto hanno riferito all'Ap che centinaia di migliaia di persone hanno ... Scrive it.euronews.com

Scontro a Parma tra Associazione per Israele e sindaco Michele Guerra ... - La guerra di Gaza diventa un caso politico in Emilia Romagna, a Parma, dove un’associazione per Israele lancia la provocazione in una lettera al sindaco Michele Guerra. Come scrive repubblica.it