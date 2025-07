Parla l’On Alessandro Caramiello | L’Italia cresce solo se cresce il Mezzogiorno

L’On. Alessandro Caramiello racconta il suo impegno per il Mezzogiorno: “Servono visione, coesione e lavoro stabile per far crescere davvero il Paese”. Onorevole Caramiello, da mesi è in prima linea sul fronte del Sud. Ci racconta come nasce il suo impegno politico in difesa del Mezzogiorno? «Il mio impegno nasce dal territorio, da chi è stato un amministratore locale, dalla consapevolezza che il Sud ha bisogno non di parole, ma di fatti reali e concreti. Chi, come me, viene da realtà del Sud Italia conosce bene i limiti, ma anche le straordinarie potenzialità di queste terre. Il mio compito in Parlamento è proprio quello di portare dentro le istituzioni le istanze di chi per troppo tempo è rimasto ai margini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it