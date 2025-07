Parco Lineare delle Mura cittadini in pressing | Mettete in bilancio i fondi per avviare i lavori

Servono 9,2 milioni di euro per realizzare il “Parco Lineare delle Mura”. E’ quella la cifra che, nell’ambito del programma “cento parchi per Roma”, era stata preventivata per avviare e concludere l’intervento. L’amministrazione capitolina, com’è giĂ emerso nelle commissioni finora dedicate al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Mura Aureliane, il Parco Lineare resta un miraggio: mancano fondi e progetti condivisi - La realizzazione del “Parco delle Mura” è un proposito che, le amministrazioni comunali, hanno sempre dichiarato di voler perseguire.

