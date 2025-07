Parcheggio Mongibello chiuso ai pedoni

Da qualche giorno il parking Mongibello è chiuso e inibito al passaggio pedonale. Chi da via Pindaro volesse scendere a riprendere la propria auto o soltanto transitare a piedi in direzione mare non può farlo per la chiusura totale del cancello di ingresso al parcheggio superiore e inferiore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

