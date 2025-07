“Mi stavo preparando e il film della mia vita mi è passato per la testa. Mi chiedevo: è tutto vero?”. Lo scorso marzo, quando la Nazionale brasiliana lo convocò per la prima volta, Wesley non riusciva a realizzare che il suo sogno si stava avverando. E ora è sbarcato a Roma da Gian Piero Gasperini, accolto dai tifosi giallorossi. L’ex Flamengo è uno dei terzini più promettenti del panorama calcistico internazionale ed è pronto a farsi conoscere anche in Serie A. Ma la strada per diventare un calciatore professionista è stata davvero tortuosa. “Quando avevo 12-13 anni ho provato ad andare al Figueirense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Parcheggiava le auto fuori da un locale, ma la sorella lo bombardava di messaggi: come Wesley in 4 anni è diventato il terzino più ambito da Gasperini