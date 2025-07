Paolo Ruffini è uno speciale babysitter a teatro tra comicità giochi e riflessioni

Da giovedì 9 a sabato 11 ottobre Paolo Ruffini si esibirĂ al Teatro Manzoni nello spettacolo “Il babysitter”.Lo spettacoloCosa accadrebbe se Paolo Ruffini, mentre sta per salire in palcoscenico, fosse interrotto da un bambino che si è perso? Dopo averne rintracciato i genitori, Paolo dovrebbe. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: paolo - ruffini - babysitter - teatro

Marateale 2025, day 3: in programma Rupert Everett, Janet Yang, Paolo Ruffini e l’anteprima di Locked - Nella terza giornata della Marateale 2025 l’attesa masterclass con Rupert Everett, la proiezione speciale di Locked, il panel internazionale con Janet Yang, l’intervista a Paolo Ruffini, ecco il programma e gli incontri.

Hunziker, Kledi, Syria e Paolo Ruffini: a Riccione la Notte Rosa è un’esplosione di spettacolo, musica e fitness - Hunziker, Kledi, Syria e Paolo Ruffini: a Riccione la Notte Rosa è un’esplosione di spettacolo, musica e fitness per ogni età .

Letti di Notte 2025 a Carmagnola: al festival che celebra la lettura Marco Maccarini, Paolo Ruffini e Rita Pavone - Cinque ospiti di fama nazionale, per altrettante serate dedicate ai loro libri (e non solo): è stato annunciato il programma definitivo del Festival letterario-pop “Letti di Notte” 2025, che si svolge a Carmagnola (Torino) dal 10 al 14 giugno compresi.

Per buona parte della sua carriera Paolo Ruffini ha dovuto sopportare sulle sue spalle il peso di un pregiudizio legato a una leggerezza considerata da alcuni poco consona, la stessa che lo aveva portato a definire in buona fede Sophia Loren con un'espressi Vai su Facebook

Paolo Ruffini è uno speciale babysitter a teatro tra comicità , giochi e riflessioni; Paolo Ruffini porta in scena a Melpignano «Il Babysitter»: il mondo degli adulti visto con gli occhi dei bambini; PAOLO RUFFINI, Il Babysitter | Alghero, Lo Quarter - 2025 Biglietti.

Paolo Ruffini è un "Babysitter" improvvisato al Teatro Manzoni - TGCOM24 - Lo fa sul palco del Teatro Manzoni di Milano , giovedì 9 gennaio, con uno spettacolo che fa ridere ... Da tgcom24.mediaset.it

That's Amore Capri: grande successo per Paolo Ruffini e il suo spettacolo “Baby-Sitter” - La rassegna culturale That's Amore Capri ieri sera ha fatto tappa ad Anacapri, a piazza San Nicola, con uno spettacolo che ha lasciato il segno nel cuore del pubblico: ... ilmattino.it scrive