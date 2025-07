Palmento Costanzo apre le porte della sua cantina per vivere le migliori degustazioni

Palmento Costanzo, per tutto il periodo estivo, lascia le proprie porte aperte fino al calar del sole, proponendo degustazioni speciali con una selezione delle migliori referenze della cantina. PerchĂ© essere “Rigorosamente Etna” significa interpretare in maniera fedele l’identitĂ vinicola della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Palmento Costanzo apre le porte della sua cantina per vivere le migliori degustazioni - A partire da settembre, con l’arrivo della vendemmia, Palmento Costanzo amplierà l’offerta di degustazioni con anche il tasting in vigna, per una degustazione che va davvero dalla vite al bicchiere ... Scrive cataniatoday.it

Palmento Costanzo, ricercata wine experience da vivere - Una cantina all’avanguardia nata da un sapiente mix tra sapere antico e ... Segnala gazzettadelgusto.it