Essere licenziate perchĂ© in dolce attesa nel 2025 succede ancora troppo spesso. E nel mondo dello sport non vengono risparmiate neanche le atlete di alto livello. "Sono stati lapidari, volevano proprio che mi levassi di mezzo": a raccontarlo è Asia Cogliandro, 29enne giocatrice di pallavolo che a La Stampa ha detto di quando, lo scorso gennaio, ha comunicato alla sua societĂ di essere incinta. "Il 21 gennaio mi alleno e ho paura, le compagne sono spaventate. Decido di dirlo, il giorno dopo lo comunico al direttore sportivo, che contentissimo mi abbraccia. Ma in un attimo lo scenario cambia, e le pressioni arrivano immediatamente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Pallavolo, Asia Cogliandro: “Licenziata perché incinta, ho subìto violenza psicologica”