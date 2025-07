Perugia, 28 luglio 2025 – Il caso è servito. Dopo le accuse, pesantissime, nei confronti della società, la Black Angels Perugia Volley risponde ad Asia Cogliandro, rimasta incinta nel corso della stagione e ‘licenziata’, a suo dire, dal club. Una versione che non coincide con quanto comunicato dalla dirigenza umbra, pronta a ribattere colpo su colpo alle accuse della giocatrice. La Black Angels fa infatti notare che "la giocatrice ha comunicato in via informale il suo stato di gravidanza il giorno 20 gennaio scorso senza produrre alcuna certificazione medica. Il presidente e il direttore sportivo hanno accolto la comunicazione, facendo giustamente interrompere qualsiasi forma di attività fisica dell'atleta, il tutto per garantire l'integrità della madre e del futuro nascituro e non diffondendo in alcun modo la notizia, proprio per tutelarne la privacy e l'aspetto psicologico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pallavolista incinta, la replica della società: “Nessun licenziamento, il contratto era scaduto”