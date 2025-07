Palermo per la Freedom Flotilla presidio alla prefettura per chiedere la Palestina libera

Nella giornata di oggi, i comitati di solidarietĂ e le reti di sostegno al popolo Palestinese hanno organizzato mobilitazioni in tutta la Sicilia, con l'obiettivo di esercitare pressione sulle istituzioni dello Stato italiano per l'immediata liberazione dell'equipaggio della Freedom Flotilla e la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L’attacco alla Freedom Flotilla è la solita strategia di Israele: colpire contando sull’impunità internazionale - L’attacco israeliano alla Freedom Flotilla, avvenuto in acque internazionali vicino a Malta, non è né un’eccezione, né un fatto più grave di ciò che è successo finora.

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - L'organizzazione umanitaria Freedom Flotilla Coalition annuncia una nuova missione per rompere l’assedio su Gaza.

Gaza, la Freedom Flotilla pronta a salpare dall’Italia per rompere l’assedio: “Ognuno di noi ha l’obbligo morale di fare qualcosa” - Riparte dall’Italia la missione della Freedom Flotilla. Dopo aver subito un attacco di un drone un mese fa al largo delle coste di Malta, la nave umanitaria proverà nuovamente a “rompere l’assedio” di Gaza in modo non violento per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

