Palco sul Mare Festival prosegue in Piazza delle Feste con The Zena Soul Syndicate e Love 80

Gli eventi estivi al Porto Antico di Genova proseguono con due appuntamenti in Piazza delle Feste, targati “Palco sul Mare Festival” in programma martedì 29 e mercoledì 30 luglio.Il primo è con The Zena Soul Syndicate in “We are back”. La band, tutta rigorosamente genovese, torna con un nuovo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

