palazzo pitti si veste di nuovo

C'è tutta la grandezza dello stile del Novecento nei nuovi allestimenti del Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti a Firenze. Un secolo di eleganza e stile, che va in scena nelle nuove nove sale. Il precorso parte con gli anni Venti, quelli del Charleston, per arrivare agli anni Ottanta di Enrico Coveri. In mezzo il genio di Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin e Roberto Capucci. "Questa nuova selezione di abiti del Museo della Moda e del Costume racconta la moda del Novecento come linguaggio visivo e culturale, in dialogo costante con la pittura e le arti", ha spiegato Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde, "Dai ricami esotici delle flapper all'immaginario decorativo di Galileo Chini, dalla sintesi formale di Casorati e della moda degli anni Trenta fino al minimalismo dello Space Age, accostato ai bianchi e neri di Alberto Burri.

