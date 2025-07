Due grandi prestazioni non sono bastate per fermare la corazzata Nettuno. Paganelli Modena esce battuto nel primo turno di play off scudetto 2025. Termina il grande sogno, ma i gialloblu escono a testa alta dal doppio confronto. Non è da tutti fermare Nettuno costretto sul 2 a 2, agli extra inning, per loro vincenti sul filo di lana. Stessa fotocopia secondo match: i ragazzi di Pisano, col pallino in mano, giocano e vanno sul 5 a 1 fine 5° inning, risultato che ha dell’incredibile. Ma ancora una volta vince Nettuno a fine gara. "Grande prestazione dei ragazzi - cosi il presidente Campioli – hanno dato tutto dall’inizio alla fine, vedo un futuro di grandi soddisfazioni" PAGANELLI MODENA 2 NETTUNO 7 MODENA: Martinez, Vasquez, Guevara, Russo, Pompilio, Angelotti dh, Ferri, Lambertini, Scerrato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paganelli, niente da fare. Esce dai playoff con onore