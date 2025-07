Pagamenti compensi accessori Uil Scuola | Termini scaduti necessaria emissione straordinaria per garantirli ad agosto

Il termine fissato per l’inserimento dei compensi accessori da parte delle scuole era oggi, 28 luglio, alle ore 16.00. Ma nei conti gestionali degli istituti, al momento, i fondi non risultano caricati. L’operazione non può essere completata. L’ennesimo disguido amministrativo - denuncia in una nota la Uil Scuola Rua - che rischia di posticipare i pagamenti del FIS almeno fino a settembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

