Terni, 28 luglio 2025 - Un bagno in mare che poteva finire in tragedia. Una famiglia ternana (padre, madre e figlia) rischiava infatti di finire annegata, ma per fortuna Maia e Nita, unità cinofile della Scuola italiana cani salvataggio, addestrati proprio a questo genere di emergenze, sono riusciti a salvare tutti e tre. L’allarme è scattato domenica intorno alle 11.15 sulla spiaggia libera di Montalto di Castro, tra gli stabilimenti Tirreno e Ippocampo: i tre si trovavano in difficoltà nel rientrare a riva, bloccati dalla corrente di risacca a circa 50 metri dal bagnasciuga. Nel panico, madre e figlia hanno iniziato a gridare, allertando l a bagnina di Lifeguard, Bianca Marina Coluscu, in servizio su quel tratto di spiaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Padre, madre e figlia salvati dai cani bagnino: riportati a riva da Maia e Nita

