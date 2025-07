Padre madre e figlia rischiano di annegare a cinquanta metri dalla riva | salvati dai cani bagnino

Una domenica al mare che rischiava di trasformarsi nell’ennesima tragedia del mare. Provvidenziale l’intervento di due cani bagnino, Maia e Nita, unitĂ cinofile della Scuola italiana cani salvataggio.L’allarme è scattato ieri mattina, domenica 26 luglio, intorno alle 11.15 sulla spiaggia libera. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Cani-bagnino, angeli a quattro zampe. “Alma, un dono dal cielo” - Marina di Pisa, 26 luglio 2025 –  Non si risparmiano mai. Quando percepiscono qualcuno in pericolo, partono anche con le onde alte, come quelle di ieri mattina.

Ecco i cani bagnino a Forte dei Marmi, tornano in spiaggia gli speciali salvagente - Forte dei Marmi, 8 maggio 2025 – Bagnini davvero ’speciali’ sono pronti a tornare in azione sulla spiaggia delle Dune.

Un'esperienza indimenticabile in compagnia dei cani bagnino - 'Tra onde e zampe, nasce un abbraccio che cura...'. Il gruppo di IAA " Orme nel Cuore.pet delle Associazioni Scuola Cani Salvataggio Nautico e SMILE, nell'ambito dei progetti di Pet therapy per l'anno 2025, organizza sabato 14 Giugno alle ore 10, presso la spiaggia del Water Front a Bari, una.

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, il Comune di Ginosa ha presentato ufficialmente oggi, 25 luglio, il servizio di salvataggio a mare per la stagione balneare 2025. Tra le novità di quest'anno, anche l'impiego di cani ba

