Padre e figlio minorenne bloccati in auto per portare via la sciarpa del Pescara denunciati quattro giovani teatini

Sono stati denunciati i tifosi del Chieti calcio ritenuti responsabili dell'aggressione a padre e figlio tifosi pescaresi, lo scorso giugno. Si tratta di quattro giovani appartenenti alla tifoseria organizzata Curva Volpi, fra i 20 e i 32 anni. Viene loro contestato l'episodio dello scorso giugno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

