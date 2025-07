Padre e figlio francesi con la kippah aggrediti all' autogrill | Assassini I familiari | Noi ebrei abbiamo paura La Russa | Ignobile | Video

Padre e figlio di 6 anni, che indossavano la kippah, sono stati presi di mira domenica pomeriggio, nell'area di sosta autostradale. Il padre, gettato a terra, rotti gli occhiali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Padre e figlio francesi con la kippah aggrediti all'autogrill: «Assassini». I familiari: «Noi ebrei abbiamo paura». La Russa: «Ignobile» | VideoÂ

VIDEO | La Procura di Milano è in attesa di un'informativa della Digos sull'aggressione subita da padre e figlio di sei anni francesi in un autogrill di Lainate, nel Milanese, per il fatto di indossare una kippah.

Padre e figlio di 6 anni, che indossavano la kippah, sono stati presi di mira domenica pomeriggio, nell'area di sosta autostradale. Il padre, gettato a terra, rotti gli occhiali

«Assassini», poi i calci: la famiglia di francesi aggredita per la kippah; Lainate, famiglia di ebrei francesi aggredita e insultata in un'area di sosta sulla Milano-Laghi. «Qua non siamo a Gaza, assassini»; Assassini, qui non siamo a Gaza: padre e figlio ebrei aggrediti all'autogrill.

Padre e figlio ebrei aggrediti all'autogrill vicino Milano: "Palestina libera, assassini andate a casa vostra"

Padre e figlio ebrei francesi insultati e aggrediti in autogrill. Lo sdegno della Comunità: "Inaccettabile l'odio antisemita in Italia" - Il racconto dell'uomo all'Ansa: "A un certo punto mi sono trovato a terra e ne hanno approfittato come animali prendendomi a calci"