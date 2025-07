Padre e figlio ebrei aggrediti in Autogrill a Lainate al grido di Palestina libera | VIDEO

Aggressione in Autogrill a Lainate per padre e figlio ebrei. Un grave episodio di antisemitismo si è verificato domenica 27 luglio nell’area di servizio di Lainate, lungo la Milano-Laghi. Il video dell’aggressione sta diventando virale in queste ore attraverso i social.  Un uomo di 52 anni e suo figlio di 6, entrambi con la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Davide Romano: papà e figlio di religione ebraica insultati in autogrill a Lainate - Lainate, 28 luglio 2025 – Accertamenti in corso su un’aggressione a padre e figlio francesi di religione ebraica.

Padre e figlio di 6 anni, che indossavano la kippah, sono stati presi di mira domenica pomeriggio, nell'area di sosta autostradale. Il padre, gettato a terra, rotti gli occhiali Vai su Facebook

