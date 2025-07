Padova prima in Veneto per accoglienza di minori stranieri soli | 136 ragazzi sotto tutela

Padova, terra d'accoglienza. Il primato veneto parla chiaro. La città del Santo, da sempre crocevia di popoli e culture, si conferma ancora una volta campionessa di inclusione: è Padova, infatti, la provincia veneta con il maggior numero di minori stranieri non accompagnati accolti.Sono ben 136 i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Padova prima in Veneto per accoglienza di minori stranieri soli: 136 ragazzi sotto tutela; Servizi Ospitalità ; Sorella Maria e la casa per minori e donne fragili: «Gli occhi dei bimbi raccontano il loro dolore. Qui madri e figli maltrattati ricominciano a sperare».

