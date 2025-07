Padova bloccano il fidanzato e in due abusano di una giovane | in manette un ragazzo di 19 anni

Il tunisino era fuggito da un centro per i rimpatri ed era in attesa di espulsione: aveva messo a segno rapine in centro con l’uso di spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Padova, bloccano il fidanzato e in due abusano di una giovane: in manette un ragazzo di 19 anni

In questa notizia si parla di: padova - bloccano - fidanzato - abusano

Padova, bloccano il fidanzato e in due abusano di una giovane: in manette un ragazzo di 19 anni; Bloccano il fidanzato e in due abusano di lei: tunisino in manette; Stuprano ragazza davanti agli occhi del fidanzato immobilizzato e minacciato, preso il capo tunisino della….

Padova, bloccano il fidanzato e in due abusano di una giovane: in manette un ragazzo di 19 anni - Il tunisino era fuggito da un centro per i rimpatri ed era in attesa di espulsione: aveva messo a segno rapine in centro con l’uso di spray al peperoncino ... Da repubblica.it

In due la violentano mentre il fidanzato viene immobilizzato: arrestato il 19enne tunisino boss delle baby gang. Era nascosto nell'aeroporto Allegri - Nello stesso casolare dov’è stato arrestato giovedì mattina dagli agenti della squadra Mobile di Padova, in uno degli spazi abbandonati dell’aeroporto ... Scrive ilgazzettino.it