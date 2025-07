Pace per Gaza Falaut Campus lancia il suo messaggio

Il Falaut Campus lancia a suo modo un messaggio per la pace a Gaza. La manifestazione fondata dal M° Salvatore Lombardi e arrivata alla XIV edizione (quest’anno al Comune di Polla, 25-31 luglio) vede la partecipazione di oltre 200 giovani artisti da diversi paesi del mondo (Italia, Olanda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pace per Gaza, Falaut Campus lancia il suo messaggio

Pace per Gaza, Falaut Campus lancia il suo messaggio - Un’operazione culturale che lancia un messaggio disperato di pace per quel che sta accadendo in Palestina. Lo riporta salernotoday.it

Polla: dal Falaut Campus il messaggio di pace di 200 giovani per Gaza - La manifestazione fondata dal M° Salvatore Lombardi e arrivata alla XIV edizione (quest’anno al Comune di Polla, 25- Riporta salernonotizie.it