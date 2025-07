Ostia IN Corto-Short Film Fest oltre 40 pellicole per la prima edizione

OSTIA (ITALPRESS) – “Siamo davvero felici dei risultati di questa prima edizione di Ostia IN Corto. Il pubblico ha abbracciato questa nuova manifestazione con grande calore, gli autori sono accorsi numerosi e il programma è stato all’altezza delle aspettative. Il cinema breve gode di ottima salute, i suoi autori rappresentano un promettente futuro per il cinema italiano e internazionale. E’ stata un’esperienza bellissima e il pubblico di Ostia è stato straordinario”. Così i direttori artistici Cristina Borsatti e Alberto De Angelis all’indomani della chiusura del Festival di cinema breve Ostia IN Corto – Short Film Fest al Porto Turistico di Roma, ideato dall’agenzia di comunicazione integrata Gruppo Matches e organizzato dalla sua divisione audiovisivi GM Producion, con il Patrocinio dell’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

