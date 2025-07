Osteopatia perché è un’alleata della salute delle donne a tutte le età

D alla pubertĂ alla menopausa, l’osteopatia può rilevarsi una valida alleata della salute femminile. Ne abbiamo parlato con Andrea Manzotti, professore a contratto in Osteopatia, presso la FacoltĂ di Medicina e Chirurgia dell’UniversitĂ Vita-Salute San Raffaele. Il docente è fondatore della Scuola di Osteopatia SOMA, che collabora con UniSR, tra i primi atenei a partire, il prossimo settembre, con il nuovo corso di laurea triennale in Osteopatia. Trenta i posti disponibili, ma le domande sono giĂ oltre il doppio. Dopo il riconoscimento ufficiale nel 2018, infatti, questa disciplina si sta progressivamente affermando come pienamente integrata nella medicina convenzionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Osteopatia, perchĂ© è un’alleata della salute delle donne a tutte le etĂ