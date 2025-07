L’estate osimana è nel pieno, tra grandi eventi partiti e tanti che si svolgeranno ad agosto, e in molti si chiedono quanto è costato il calendario messo in piedi dalla nuova amministrazione Glorio. La Asso ha trasmesso il piano di previsione delle spese occorrenti per l’allestimento e l’organizzazione degli eventi per una quota complessiva di 111mila e 588 euro. La liquidazione di quanto dovuto all’azienda speciale è condizionata all’approvazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 del Consiglio comunale. La gestione dell’infopoint turistico, allestito nel locale del loggiato del Palazzo comunale, rientra nell’ambito delle attivitĂ di promozione turistica e non richiede un costo aggiuntivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Osimo, un cartellone da 111mila euro. La Asso ha fatto i conti per l’estate