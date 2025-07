Victor Osimhen lascia il Napoli e ritorna al Galatasaray, questa volta l’addio è definitivo: ecco i cinque gol che non dimenticherai mai Napoli e Galatasaray stanno per concludere la maxi operazione, nonché telenovela dell’estate 2025: Osimhen è pronto a ritornare ad Istanbul. La rottura con il club azzurro era ormai netta e irreparabile. L’anno scorso è stata dura cedere il calciatore e solo dopo la chiusura del calciomercato in Italia è stata trovata la quadra per trasferire il cartellino in Turchia, con la formula del prestito. Ad Istanbul, Osimhen è tornato re. E dopo l’interesse arabo e la mancanza di alternative dalla Premier League, Victor si è fatto qualche calcolo: sarebbe stato meglio per lui ritornare al Galatasaray, così ha spinto per la cessione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Osimhen lascia il Napoli: i 5 gol in azzurro che non dimenticherai mai