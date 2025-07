Orsi | Frendrup? Zielinski in fase calante L’Inter protegge Chivu

Orsi si esprime sull’ultima indiscrezione di mercato che vorrebbe all’Inter Frendrup al posto di Piotr Zielinski. Poi l’intervento su Cristian Chivu. SWITCH A CENTROCAMPO – Nando Orsi, su Radio Radio, si esprime sull’eventuale cambio a centrocampo tra Morten Frendrup e Piotr Zielinski: « Sono due giocatori differenti, Frendrup mi piace, Zielinski di più ma è anche in fase calante. Più gioca, più gioca meglio e se non trova una squadra che non lo fa giocare con continuità rende meno ». Nel Genoa piace pure Koni De Winter ( vedi articolo ). PROTEZIONE – A detta di Orsi, il club sta proteggendo Cristian Chivu in questa maniera: « Per me l’Inter sta proteggendo Chivu, sa che è un allenatore nuovo, un allenatore che deve raccogliere un po’ di ceneri dello scorso anno al livello mentale. 🔗 Leggi su Inter-news.it

