Orrore in Canton Ticino | arrestato un uomo per atti sessuali con fanciulli

La polizia cantonale, tramite un comunicato, ha reso noto che è stato avviato un procedimento penale nei confronti di un cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. L’uomo è stato fermato il 22 luglio 2025 e l’ipotesi principale di reato a suo carico riguarda atti sessuali con fanciulli. Dopo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

