Oroscopo di martedì 29 luglio 2025

  . ARIETE. Il fuoco dell’intuizione illumina la tua strada. Oggi senti un’energia elettrica che scorre nelle tue vene, Ariete. Amore: un sorriso inaspettato potrebbe accendere una scintilla, lasciati guidare dal tuo istinto passionale. Lavoro: idee brillanti emergono come meteore, cogli l’attimo per proporre il tuo progetto visionario. Salute: il corpo chiede movimento, assecondalo con un’attività che liberi l’adrenalina. La Luna in trigono accende la tua creatività : ciò che sembrava un ostacolo si rivela un trampolino verso nuove possibilità . Consiglio del giorno: Segui il primo impulso, è la tua bussola interiore che parla. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Oroscopo di martedì 29 luglio 2025

In questa notizia si parla di: oroscopo - martedì - luglio - ariete

