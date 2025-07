oroscopo della settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025

ARIETE – Finalmente Farah. Dopo tanta attesa, i fan delle serie turche possono finalmente gioire: arriva Io sono Farah. Una dizi tra le più amate e attese, appunto. Riuscirà ad avere il successo delle (tante) altre dizi? Siamo sicuri di sì. Così come tanto successo avrete questa settimana voi dell’Ariete. Per tre motivi: L’Amore: l’equilibrio nelle coppie è perfetto, così come anche tra le cotte. I single, tra martedì e mercoledì faranno incontri incredibili. Attenzione ai Capricorno.. Il Lavoro: stanno per arrivare alcune proposte da non farsi scappare. E alcune porte, per chi è in cerca, stanno per aprirsi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

