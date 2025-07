Orizzonti Festival il teatro protagonista in tutta la città

Un ricco cartellone con 44 appuntamenti, iniziati ieri e fino al 3 agosto. La 23esima edizione di OrizzontiFestival, per la direzione artistica di Roberto Latini, propone il teatro al centro della riflessione contemporanea, valorizzando il territorio tra spettacoli, incontri e performance. Tra le ’visitAzioni’ (da oggi alle 9.30, ogni giorno in luoghi non canonici della città), le ’letture del diario’ (ogni giorno alle 12), ’maestri’ (alle 17.30 confronto con professori universitari, attori e registi, giornalisti e scrittori, coreografi), ’serata d’onore’ (alle 20.30 in scena artisti che si sono imposti nel panorama teatrale italiano, ’serata cult’ (alle 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orizzonti Festival, il teatro protagonista in tutta la città

Il Teatro della Regina è palcoscenico del talento musicale degli artisti più giovani della città - Martedì 6 e mercoledì 7 maggio, il sipario del Teatro della Regina si alza sui giovani talenti de “L’Accademia – Centro studi musicali Giorgio Della Santina" per i saggi-concerto 2024/2025.

Monte Compatri Teatro Festival 2025. “Premio Città Di Montecompatri”. Quindicesima Rassegna dei Castelli Romani di Teatro Amatoriale - Cronache Cittadine MONTE COMPATRI (Luciana Vinci) – Anche questo anno riprenderà il via, per la quindicesima volta, la Rassegna dei Castelli Romani L'articolo Monte Compatri Teatro Festival 2025.

Festival Teatro Amatoriale Città di Benevento, cala il sipario sulla prima edizione - Tempo di lettura: 2 minuti Il sipario si è chiuso, ma le emozioni e i ricordi rimarranno a lungo nel cuore di tutti coloro che hanno partecipato al 1° Festival Teatro Amatoriale Città di Benevento organizzato dalla Compagnia Teatrale La Nuova Bottega.

Domani sabato 26 luglio alle ore 12.00 presso Largo Cacioli a Chiusi Città, conferenza stampa di presentazione di OrizzontiFestival 2025, alla presenza del Sindaco Gianluca Sonnini, del Presid Vai su Facebook

