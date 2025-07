Operaio travolto da un muro | tragedia in un cantiere ad Altomonte

Un uomo perde la vita durante lavori di messa in sicurezza. Grave incidente sul lavoro ad Altomonte, in provincia di Cosenza. Un operaio di 61 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, mentre si trovava all'interno di un cantiere edile in contrada Corvo. Il crollo improvviso del muro durante i lavori. L'uomo, dipendente di una ditta privata, stava eseguendo interventi di ripristino e messa in sicurezza di un muro di contenimento. Per cause ancora da chiarire, la struttura è improvvisamente crollata, travolgendolo e provocandone la morte sul colpo. Intervento immediato dei soccorsi e avvio delle indagini.

Piango l’operaio morto travolto da un muro di contenimento ad Altomonte. Il sessantenne si trovava in compagnia di un collega impegnato a manovrare un escavatore E’ in corso da tempo un operaicidio Vai su X

