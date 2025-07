Operai morti proclamato il lutto cittadino ad Arzano nel giorno dei funerali di Luigi Romano

Il Comune di Arzano ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Luigi Romano, l'operaio di 67 anni tragicamente scomparso insieme ad altri due colleghi nell'incidente sul lavoro avvenuto venerdì a Napoli.Con questo gesto, l’amministrazione comunale intende esprimere la propria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Angelo Errico muore a 20 anni per una malattia fulminante: proclamato il lutto cittadino - Il Comune di San Rufo ha deciso per òutto cittadino per la morte di Angelo Errico, deceduto a solo 20 anni.

Colleferro si ferma. Proclamato per oggi, 8 Luglio, il Lutto cittadino per la morte sul lavoro di Sergio Albanese - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Come annunciato già nel pomeriggio di ieri, Il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e l’Amministrazione comunale tutta hanno L'articolo Colleferro si ferma.

Dramma al Rione Libertà , il giorno dei funerali del 17enne sarà proclamato lutto cittadino - Tempo di lettura: < 1 minuto “Il chiacchiericcio che anche sui social allude a responsabilità o coinvolgimenti diretti del Comune su festeggiamenti o organizzazione di eventi di qualsiasi tipo in un momento di dolore per la Città è immorale e sciocco.

#Arzano- Proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Luigi Romano uno dei 3 operai morti sul cantiere a Napoli http://nanotv.it #Cronaca #LuttoCittadino #NanoTV Vai su X

Il Comune di Arzano proclama il lutto cittadino in occasione dei funerali di Luigi Romano, uno dei tre operai morti venerdì 25 luglio a Napoli mentre effettuava dei lavori presso un palazzo, a causa del ribaltamento del cestello Vai su Facebook

