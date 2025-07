Operai morti la Procura notifica 4 avvisi di garanzia | presto il conferimento dell' incarico per l' autopsia

La Procura di Napoli ha notificato gli avvisi di garanzia nei confronti delle quattro persone interessate dalle indagini sulla morte dei tre operai, tragicamente deceduti sul lavoro venerdì scorso nella zona collinare di Napoli. Martedì intorno alle 14,30 - riferisce l'Ansa - sarà conferito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: operai - procura - avvisi - garanzia

Sette operai morti a Suviana: Procura di Bologna indaga cinque persone per la strage alla centrale Enel - Cinque persone sono indagate per l’esplosione nella centrale Enel di Bargi, sul lago di Suviana, che il 9 aprile ha causato la morte di sette operai e il ferimento di altri sei.

#mortisullavoro #napoli #vomero #cronacadinapoli #flashnews #primopiano #quartierinapoli #social #ultimenotizie Napoli: a tre giorni dalla strage nel cantiere, la Procura distribuisce avvisi di garanzia come fossero volantini. Tre operai non torneranno … Vai su X

Potevano vedere tutti quel cantiere, ma nessuno lo ha controllato. Ora che tre operai, due dei quali in nero, hanno perso la vita dopo essere saliti su un cestello montacarichi senza indossare caschi né soprattutto imbracature di protezione, all’attenzione della Vai su Facebook

Operai morti a Napoli, notificati 4 avvisi di garanzia per l'incidente sul lavoro; Operai morti a Napoli: notificati quattro avvisi di garanzia; Operai morti a Napoli, notificati 4 avvisi di garanzia.

Operai morti a Napoli, notificati 4 avvisi di garanzia per l'incidente sul lavoro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Operai morti a Napoli, notificati 4 avvisi di garanzia per l'incidente sul lavoro ... Scrive tg24.sky.it

Operai morti al Rione Alto, firmati i primi quattro avvisi di garanzia: continuano le indagini per chiarire le cause - La Procura ha firmato i primi 4 avvisi di garanzia per la strage sul lavoro di venerdì oltre 25 luglio al Rione Alto. Segnala msn.com