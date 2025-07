Operai morti al Rione Alto stasera la veglia in piazzetta Pica | Non si deve morire di lavoro

 Questa sera, alle ore 20, la comunità di Cappella Cangiani, a Napoli, si riunirà in preghiera per ricordare i tre operai coinvolti nell' incidente sul. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Operai morti al Rione Alto, stasera la veglia in piazzetta Pica: «Non si deve morire di lavoro»

In questa notizia si parla di: operai - morti - rione - alto

Sette operai morti a Suviana: Procura di Bologna indaga cinque persone per la strage alla centrale Enel - Cinque persone sono indagate per l’esplosione nella centrale Enel di Bargi, sul lago di Suviana, che il 9 aprile ha causato la morte di sette operai e il ferimento di altri sei.

La strage silenziosa degli operai: tre morti in un giorno e un bilancio Inail sempre più nero - Un braccio risucchiato da un macchinario, una caduta nel vuoto da un'impalcatura, una scarica elettrica fatale: tre uomini sono morti oggi, lunedì 5 maggio sul lavoro, in tre regioni diverse, nel silenzio assordante di un Paese che continua a contare le vittime senza riuscire a fermare la strage.

Morti sul lavoro, il bollettino di guerra continua: altri tre operai hanno perso la vita - Roma, 5 maggio 2025 - Non si ferma la scia di sangue dei morti sul lavoro, oggi altre tre vittime in Veneto, Campania e Lazio.

Preghiera per le vittime. Alle 20 in piazzetta Pica al Rione Alto la comunità di Cappella Cangiani reciterà il rosario in memoria dei tre operai morti sul lavoro @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/07/preghiera-per-le-vittime-b62f7954-d3e8-428e- Vai su X

Napoli, operai morti al Rione Alto: «Io sulla sedia a rotelle da 10 anni lavoravo nella stessa ditta» Vai su Facebook

Napoli, operai morti al Rione Alto: «Io sulla sedia a rotelle da 10 anni lavoravo nella stessa ditta»; Napoli, tragedia al Rione Alto: crolla un’impalcatura, morti tre operai; Operai morti al Rione Alto, il cardinale di Napoli Battaglia: 'Basta, è inaccettabile'.

Operai morti al Rione Alto, stasera la veglia in piazzetta Pica: «Non si deve morire di lavoro» - Questa sera, alle ore 20, la comunità di Cappella Cangiani, a Napoli, si riunirà in preghiera per ricordare i tre operai coinvolti nell' incidente ... Si legge su ilmattino.it

Napoli, operai morti al Rione Alto: «Io sulla sedia a rotelle da 10 anni lavoravo nella stessa ditta» - Si è tenuta oggi sul luogo della tragedia dei tre operai morti in via Domenico Fontana a Napoli la conferenza stampa di Giuseppe Iaquinangelo che 10 anni fa cadde ... Lo riporta msn.com