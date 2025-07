Operai morti a Napoli titolare processato per incidente simile | Procura acquisisce le sentenze

Il titolare della ditta per cui lavorano i tre operai morti al Rione Alto era stato processato per un incidente simile, in cui un uomo era rimasto gravemente ferito; era stato condannato in primo grado e assolto in appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sette operai morti a Suviana: Procura di Bologna indaga cinque persone per la strage alla centrale Enel - Cinque persone sono indagate per l’esplosione nella centrale Enel di Bargi, sul lago di Suviana, che il 9 aprile ha causato la morte di sette operai e il ferimento di altri sei.

La strage silenziosa degli operai: tre morti in un giorno e un bilancio Inail sempre più nero - Un braccio risucchiato da un macchinario, una caduta nel vuoto da un'impalcatura, una scarica elettrica fatale: tre uomini sono morti oggi, lunedì 5 maggio sul lavoro, in tre regioni diverse, nel silenzio assordante di un Paese che continua a contare le vittime senza riuscire a fermare la strage.

Morti sul lavoro, il bollettino di guerra continua: altri tre operai hanno perso la vita - Roma, 5 maggio 2025 - Non si ferma la scia di sangue dei morti sul lavoro, oggi altre tre vittime in Veneto, Campania e Lazio.

