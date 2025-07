Operai morti a Napoli notificati 4 avvisi di garanzia per l' incidente sul lavoro

Quattro persone hanno ricevuto gli avvisi di garanzia nell’ambito delle indagini per la morte dei tre operai rimasti coinvolti nel crollo di un montacarichi in un cantiere del Rione Alto di Napoli. La procura di Napoli ha inviato gli avvisi a due imprenditori, Vincenzo Pietroluongo e Carlo Napolitano, e a Luca Luciani e Gianluca Di Franco. Domani 29 luglio, intorno alle 14,30, sarà conferito l'incarico al medico legale scelto dagli inquirenti, la pm Stella Castaldo e il procuratore aggiunto Antonio Ricci, per l' esame autoptico sulle tre salme. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

