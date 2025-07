Operai morti a Napoli | acquisite da Procura sentenze su indagato

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito delle indagini sul grave incidente sul lavoro avvenuto venerdì scorso a Napoli, costato la vita di tre operai, due dei quali lavoravano “in nero”, la Procura di Napoli ha acquisito la sentenza di condanna in primo grado e anche l’assoluzione della corte di appello che riguardano l’imprenditore per il quale le tre vittime stavano prestando servizio. Negli atti dell’indagine sull’incidente avvenuto nel 2015 in cui un suo ex operaio è rimasto gravemente ferito tant’è che da allora è su una sedia a rotelle, figura anche un video in cui uno dei dipendenti dell’epoca viene ripreso mentre, dopo il grave incidente, sistemava le sponde di protezione al montacarichi dal quale l’operaio Giuseppe Iaquinangelo era appena caduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operai morti a Napoli: acquisite da Procura sentenze su indagato

