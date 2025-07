Opera di Giovanni Buffa dall’appartamento reale del Grand Hotel al Comune di San Pellegrino

Grazie alla segnalazione e alla collaborazione del sanpellegrinese Luca Zonca, esperto nel restauro dei beni culturali, il Comune di San Pellegrino ha acquistato il dipinto più conosciuto del Grand Hotel, originariamente collocato nella camera 128 del primo piano in quello che veniva definito “appartamento reale”. Il dipinto è stato consegnato lunedì 28 luglio al Comune e collocato nella sala consiliare. “Grazie di cuore al concittadino Luca Zonca per la straordinaria disponibilità , competenza e passione per la nostra cittadina e la sua storia” ha affermato il sindaco di San Pellegrino, Fausto Galizzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Opera di Giovanni Buffa dall’appartamento reale del Grand Hotel al Comune di San Pellegrino

In questa notizia si parla di: comune - appartamento - reale - grand

Il Comune dismette alcune proprietà : all'asta un fabbricato, un appartamento e un posto auto - Quarto tentativo di vendita per il Comune di Russi che, mediante asta pubblica (pubblico incanto), intende alienare i seguenti beni di sua proprietà .

Alloggi popolari alla Celadina: “Anziana in appartamento senza igiene”, il Comune: “Attesa per il cambio” - Bergamo. “Una vicenda intollerabile, che testimonia il fallimento morale e amministrativo del Comune di Bergamo”.

Opportunità per chi cerca un appartamento, all'asta un immobile del Comune: tutte le informazioni - Il Comune di Cesenatico ha istituito il bando per la vendita di un immobile di proprietà comunale in via XXV Luglio 62.

Progetto Casa Adrano propone in Affitto...! Adrano, via Zaccani dietro piazza Napoli, appartamento ristrutturato e termo autonomo a metano, con esposizione angolare di mq 130 circa sito al terzo piano non ascensorato di piccolo stabile familiare composto da: Vai su Facebook

Opera di Giovanni Buffa dall’appartamento reale del Grand Hotel al Comune di San Pellegrino; Oggi tutti parlano della famiglia reale di Monaco (royal baby più belli non ce ne sono); Carditello Festival 2025: grandi artisti e spettacoli nella Reggia borbonica.

Napoli: apre al pubblico appartamento storico Palazzo Reale - Sere d'estate al Palazzo Reale di Napoli con possibilità di visitare l'appartamento storico ogni venerdì fino alle 23 e a un costo ridotto di 2 euro. Come scrive ansa.it

Palazzo Reale di Napoli, apre al pubblico l'appartamento storico - Sere d'estate al Palazzo Reale di Napoli con possibilità di visitare l'appartamento storico ogni venerdì fino alle 23 e a un costo ridotto di 2 euro. Riporta ansa.it