Onori al vino con tre notti di eventi e degustazioni | il via a Soiana

Onori al vino. Un viaggio nei sapori autentici di un territorio unico, che prende vita nel bicchiere e si completa tra arte e musica. Con la prima serata de " Le Notti del Vino ", in programma venerd√¨ primo agosto a Soiana, il Comune di Terricciola d√† il via a un festival diffuso che si sviluppa su tre serate consecutive, con altre tappe il 2 agosto a Terricciola e il 3 agosto a Casanova. Tre borghi, tre atmosfere, tre modi di vivere e raccontare la grande tradizione vitivinicola e culturale della zona. Protagoniste assolute saranno le aziende del territorio con le loro eccellenze nei calici. Per un percorso di degustazione che racconta ogni sfumatura della nostra terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

