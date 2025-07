Omicidio | la denuncia sconvolge la Serie A

C’è un tempo in cui parlare di colpi di calciomercato e tensioni di spogliatoio risulta fuori luogo. Ed è proprio questo il caso, perché in Serie A si parla di omicidio. Finché si parla di colpi di mercato, moduli e sistemi tattici, il calcio sa come regalare emozioni forti, anche contrapposte: tensione, gioia, adrenalina. È un gioco di vita, di sfide e di passioni che bruciano sotto i riflettori. Ma ci sono giorni in cui tutto questo scompare. Giorni in cui le notizie non parlano più di gol o allenamenti, ma di silenzi. Di quelli irreparabili. Il 22 luglio, Celeste Pin, ex colonna della Fiorentina negli anni Ottanta e Novanta, è stato trovato morto nella sua abitazione sulle colline di Careggi, a Firenze. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - “Omicidio”: la denuncia sconvolge la Serie A

L’ex moglie di Celeste Pin presenta denuncia contro ignoti per omicidio: cosa c’è che non torna - La morte improvvisa di Celeste Pin, ex bandiera della Fiorentina anni 80, ha sconvolto il mondo del calcio. Da fanpage.it