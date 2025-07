Omicidio a Fabrica di Roma l' indagato era uscito dal carcere da pochi mesi | FOTO

Una sola bottigliata in testa che, per quanto forte, potrebbe non essere stata la causa della morte di Valentin Ionut Crisan. O quantomeno l'unica. Durante la lite con il cognato Dumitriel Daniel Ene, ora in carcere per omicidio, il 31enne rumeno residente a Fabrica di Roma avrebbe preso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - fabrica - roma - carcere

Omicidio a Fabrica di Roma, l'indagato era uscito dal carcere da pochi mesi https://ift.tt/yNZRx1G https://ift.tt/xXvHqwS Vai su X

#Roma È stato arrestato il chirurgo accusato di omicidio per la morte di una donna dopo un intervento di liposuzione. Di Claudio Vedovati #GR1 Vai su Facebook

Omicidio a Fabrica di Roma, l'indagato era uscito dal carcere da pochi mesi | FOTO; FOTOCRONACA | Omicidio a Fabrica di Roma; Omicidio a Fabrica di Roma, l’indagato confessa: Abbiamo litigato e ci siamo presi a pugni.

Omicidio di Fabrica di Roma, l’indagato ammette: “Ho partecipato alla lite, ci siamo presi a pugni” - Un uomo è stato arrestato nella notte a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, con l'accusa di aver ucciso il cognato durante una lite. Riporta informazione.it

Omicidio di Fabrica di Roma, l’aggressore aveva il braccialetto elettronico… - Dumitriel Daniel Ene arrestato per la morte del cognato Valentin Ionut Crisan dopo una lite iniziata in famiglia finita in strada in pieno centro storico : Fabrica di Roma – Il luogo dove è stata trov ... Scrive informazione.it