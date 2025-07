Occhio Napoli Mou vuole beffarti | piace l’obiettivo azzurro

José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, mette gli occhi su uno dei calciatori seguiti dalla SSC Napoli: potrebbe prendere colpo un trasferimento a sorpresa. Il Napoli continua a non mollare la presa in sede di calciomercato, con l’intento di completare l’organico a disposizione di Antonio Conte, che dal canto suo vuole avere tutte le carte in regola per essere competitivo su più fronti. Non soltanto la volontà di difendere lo Scudetto conquistato nella passata stagione, ma anche la volontà di imporsi in UEFA Champions League, competizione in cui i partenopei fanno il loro ritorno dopo una stagione di assenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Occhio Napoli, Mou vuole beffarti: piace l’obiettivo azzurro

