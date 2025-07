L’Inter ha rotto gli indugi: per la difesa esiste solamente il nome di Giovanni Leoni. Non ci sono piani B o alternative. E Ausilio, Marotta e Baccin lo hanno prenotato. Basta adesso raccogliere il tesoretto necessario per accontentare il Parma. ALL-IN – Nessun’altro se non Giovanni Leoni. L’ Inter ha deciso: per la difesa non esistono piani B o alternative al centrale del Parma classe 2006. Il centrale è la vera e unica richiesta di Cristian Chivu per il proprio reparto arretrato e anche la dirigenza è convinta che se l’Inter dovesse acquistare Leoni si porterebbe a casa il difensore dei prossimi 15 anni. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - O Leoni o nessuno: l’Inter lo ha prenotato e prepara i soldoni – CdS