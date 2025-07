NVIDIA N1x il tanto atteso chip ARM per Windows probabilmente è già tra noi

Nei giorni scorsi sono apparsi su Geekbench i benchmark di N1X, SoC ARM che NVIDIA dovrebbe proporre per il mercato “pro” Windows. Se fosse lo stesso chip giĂ visto su DGX Spark?. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - NVIDIA N1x, il tanto atteso chip ARM per Windows, probabilmente è giĂ tra noi

