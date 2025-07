Nuovo ingresso Medicina54mila iscritti

17.46 Sono 64.825 gli iscritti che hanno completato la fase di iscrizione presso gli atenei per il semestre aperto, di questi in 54.313 hanno scelto Medicina e Chirurgia. Dal 2025-2026 prender√† il via la riforma voluta dal ministro dell'Universit√† e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che prevede il superamento dei test d'ingresso e l'istituzione di un semestre aperto con accesso libero e con la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio affine. Il semestre aperto inizier√† il primo settembre. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Medicina 2025, addio test d’ingresso con l’ok del Senato: quando entrano in vigore le novit√† e cosa cambia - Con l'approvazione del decreto legislativo, alla Camera e al Senato, che modifica l'ingresso alla facolt√† di Medicina, il sistema di selezione cambia radicalmente.

Medicina 2025, addio test d’ingresso con l’ok della Camera: quando entrano in vigore le novit√† e cosa cambia - Con l'approvazione del decreto legislativo, alla Camera e al Senato, che modifica l'ingresso alla facolt√† di Medicina, il sistema di selezione cambia radicalmente.

Ingresso a Medicina, quali materie saranno obbligatorie al primo semestre: l’annuncio del governo - Chimica, fisica e biologia sono le tre materie obbligatorie che si studieranno nel primo semestre di Medicina, quello aperto a tutti.

