Nuove sospensioni stesse conferme Ferrari lontana dalla McLaren Leclerc terzo Hamilton si riscatta

Il Gran Premio del Belgio lascia in eredità alla Ferrari quanto segue. Uno, nonostante il debutto della nuova sospensione posteriore la McLaren resta inavvicinabile. Due, si è invece fatto più consistente il vantaggio del Cavallino nei confronti della Mercedes e anche della Red Bull. Tre, Leclerc è sempre una garanzia, quando guida e anche quando imita il mitico Kimi Raikkonen, invitando via radio i suoi ingegneri a lasciarlo stare, perché tanto sa benissimo quello che deve fare per artigliare un podio. Quattro, Lewis Hamilton ricorda il .Raimondo Vianello della tivù quando reitera tante scuse a tecnici, meccanici e tifosi per le figuracce del sabato, però in gara ha mostrato di essere ancora capace di guidare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuove sospensioni, stesse conferme. Ferrari lontana dalla McLaren. Leclerc terzo, Hamilton si riscatta

In questa notizia si parla di: ferrari - mclaren - leclerc - sospensioni

1-2 McLaren anche in FP3, in ripresa Verstappen mentre la Ferrari è ancora più lontana rispetto alla giornata di ieri. - Si chiudono le FP3 sul circuito di Imola per il Gran Premio Made in Italy e dell'Emilia Romagna; e le Ferrari hanno peggiorato le prestazione rispetto al venerdì.

Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara - McLaren da record. Segnali confortanti da Ferrari, ma solo sul passo gara. Si chiude così il venerdì del Gram Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di Formula 1.

F1, le McLaren guidano il gruppo nel venerdì di Imola. Per le Ferrari dubbi e speranze - McLaren pronta a dominare. Ferrari che vuole risalire. Si potrebbe riassumere in questo modo il venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Grandissima gara di entrambi i piloti Ferrari peccato che ciò non basta per mettere un po’ di pressione alla McLaren. Speriamo di migliorare nell’ ottimizzazione della sospensione #Ferrari #F1 #Leclerc #Hamilton #BelgiumGP #BelgianGP #McLare Vai su X

#F1 #BelgianGP #McLaren #RedBull #Ferrari #Piastri #Norris #Verstappen #Leclerc #Bortoleto #Alonso #Hamilton #SPA #Quali #racingcars #RacingBulls #Haas #Mercedes #Williams #AstonMar Vai su Facebook

Leclerc, la nuova sospensione e una Ferrari a 4 decimi dalla McLaren; F1 | Ferrari, svelato il guadagno introdotto dalla nuova sospensione ma serve far funzionare tutto alla perfezione; Leclerc: “Fatto un passo avanti ma il gap è enorme, McLaren ancora più forte del solito”.

Nuove sospensioni, stesse conferme. Ferrari lontana dalla McLaren. Leclerc terzo, Hamilton si riscatta - Uno, nonostante il debutto della nuova sospensione posteriore la McLaren resta inavvicinabile. Secondo sport.quotidiano.net

F1 | Ferrari, Leclerc: “Passo avanti, ma siamo a sette decimi dalla McLaren” - Quarto posto per il monegasco nelle qualifiche Sprint del Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del mondiale 2025 di Formula 1. Lo riporta msn.com