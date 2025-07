Nuova rete ospedaliera ok dalla Conferenza permanente per la sanità | Maggiore integrazione con il territorio

La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulla proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera. L’organismo si è riunito, questa mattina, nella sede dell’assessorato della Salute a Palermo. A fronte delle osservazioni avanzate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rete - ospedaliera - conferenza - permanente

Rete ospedaliera in ritardo e reparti sempre più sotto pressione, Cisl Fp: "Basta con gli annunci" - Asp Agrigento, da troppo tempo si attendono la nuova rete ospedaliera, il nuovo atto aziendale e l'allargamento delle dotazioni organiche, la Cisl Fp: “Basta con i ritardi e gli annunci”.

La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno - Pronta la nuova rete ospedaliera della Sicilia con 18 mila posti letto: 13 mila nelle strutture pubbliche e 5 mila nei privati accreditati.

Sanità pubblica, la Cgil denuncia: "Rete ospedaliera mai concordata con i sindacati" - Rete ospedaliera dalla provincia di Agrigento in fase di elaborazione senza il confronto con i sindacati, la Cgil di Agrigento esprime "forte indignazione".

NUOVA RETE OSPEDALIERA: L'ANCI CHIEDE UNA CONFERENZA PERMANENTE - Rep: È in corso in Sicilia il processo di definizione della nuova rete ospedaliera regionale, processo di enorme rilevanza per l’intero sistema degli Enti Locali dell’isola. AN Vai su Facebook

Rete ospedaliera regionale, ok dalla Conferenza permanente sanità . Più integrazione; L’Anci e la nuova rete ospedaliera: “Piano da rivedere”; ANCI Sicilia: Senza integrazione sociosanitaria la nuova rete ospedaliera è monca.

Rete ospedaliera regionale, ok dalla Conferenza permanente sanità. “Più integrazione” - La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulla proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Come scrive siracusaoggi.it

Nuova rete ospedaliera, da Conferenza permanente parere favorevole. Faraoni: “Maggiore integrazione con il territorio” - La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulla proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera. Riporta ilsicilia.it